2025年2月6日は、「一粒万倍日」「天一天上」「月徳日」「大明日」の4つの吉日が重なる超開運日！この日は「スタートさせたことがいい結果につながる」スペシャルな日です。未来に向けた行動を起こすのにベストなこの開運日に「やるといいこと」「やらない方がいいこと」と、4つの吉日の特徴を紹介します。2月6日に訪れる開運日とは？▼一粒万倍日一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）には、「一粒の籾（もみ）を撒けば万倍にも実り