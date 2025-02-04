【資料】ハローワーク 群馬県内の１２月の有効求人倍率は１．３４倍で、５カ月ぶりに前の月を下回りました。 群馬労働局によりますと、求職者１人に対して何人の求人があるかを示す１２月の有効求人倍率は１．３４倍で、前の月を０．０１ポイント下回りました。新規求人数は１万１９１２人で、前の年の同じ月と比べて２．２％減少しました。新規求職者数も０．１％減の４４４４人で、こちらも３カ月連続の減少