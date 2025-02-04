【資料】高校入試 公立高校入試の志願者状況が発表され、全体の志願倍率は１．０１倍でした。 県教育委員会の発表によりますと、全日制課程６１校とフレックススクール２校の入学者選抜には募集定員１万１４３５人に対して１万１５２５人が志願し、倍率は１．０１倍となりました。 前期と後期に分かれていた選抜方法は去年から一本化され、２年目となった今年も去年同様に各校の倍率は分散傾向となりました。学校別