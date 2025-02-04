プロ野球阪神タイガースを、監督として球団史上初の日本一に導いた吉田義男（よしだ・よしお）さんが3日午前5時16分、兵庫・西宮市の病院で脳梗塞のため亡くなった。91歳だった。吉田さんと同じ京都・山城高出身で、1年後輩だった関西の名物パーソナリティー浜村淳（90）が4日、取材に応じ「ひじょうに寂しいです」「ショック」と先輩を思い、しのんだ。◇◇◇最後に会ったのは、17年に亡くなった中村鋭一さんの葬儀だ