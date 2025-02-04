鹿児島県の新年度一般会計当初予算案の総額が、今年度当初から100億円近く増え、8500億円規模となる見通しであることが分かりました。2年ぶりのプラス編成です。 MBCの取材によりますと、県の一般会計当初予算案は、今年度当初の8405億円を100億円近く上回る8500億円規模で、2年ぶりに増加する見込みです。 社会保障費の増加などが一因で、原油価格や物価の高騰で影響を受けた企業への支援策や、塩田知事が公約に掲げている農林