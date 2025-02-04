「カーリング・日本選手権」（４日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）１８年平昌五輪、２２年北京五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレはチーム大阪を１２−５で下し、２連勝で通算２勝１敗とし、対戦成績の関係で最終戦を残し１次リーグＡブロックの上位３位以内が決まり、２次リーグ進出を決めた。第１エンドは優位な後攻で、最後にスキップの藤沢五月がしっかりとドローショットを決めて２点を奪った。しかし、第２エンドはなかなかシ