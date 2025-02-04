Novelbrightが3月26日、ライブ映像作品『Novelbright LIVE TOUR 2024 〜CIRCUS〜 FINAL IN 姫路城 三の丸広場』をリリースすることが発表となった。◆Novelbright 動画 / 画像本映像作品は、2024年4月リリースのアルバム『CIRCUS』を携えて行われた全27公演ツアー＜Novelbright LIVE TOUR 2024 〜CIRCUS〜＞ファイナル公演を完全収録したものだ。2024年10月に行われた同ツアーファイナル＜FINAL IN 姫路城 三の丸広場＞は、竹中雄