ミキモトは、2025年2月7日（金）より、全国の直営店およびオンラインショップにてブライダルフェアを開催します。 ミキモト「ブライダルフェア」  ミキモトは、2025年2月7日（金）より、全国の直営店およびオンラインショップにてブライダルフェアを開催。これに先立ち、モデルの鈴木えみ、女優の堀田真由がミキモト銀座4丁目本店のブライダルサロンを訪れ、「特別な瞬間をミキモトと共に」をテーマに、ビジュアル