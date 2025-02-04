中国人に対する短期ビザの発給要件を緩和する政府の方針に一部の自民党議員から反発の声があがっていることを受け、星野外交部会長らはきょう、岩屋外務大臣に懸念を伝え、今後、政府と党で連携して対応していくことを確認しました。岩屋外務大臣は去年12月、北京を訪問し、中国人に対する短期ビザの発給要件を緩和する方針を明らかにしました。これについて一部の自民党議員からは反発の声が上がっていて、星野外交部会長らはきょ