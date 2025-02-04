JR北海道は、「えきねっと」での取り扱い商品を3月15日から拡充する。札幌〜旭川駅間における「特急トクだ値1」の割引率を引き上げる。対象列車は、特急「カムイ」「ライラック」「宗谷」「オホーツク」。運賃と特急料金をあわせた片道あたりの最低価格の一例は、いずれも札幌駅発着の普通車指定席利用で、岩見沢駅が950円（現行1,380円）、美唄駅が1,480円（同1,920円）、滝川駅が2,130円（同2,490円）、旭川駅が2,610円（同2,860