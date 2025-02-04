カネボウ化粧品は、今年、誕生から20周年を迎える洗顔専門ブランド「suisai beauty clear（スイサイ ビューティクリア）」から、10年連続売上No.1（インテージSRI洗顔料（カウンセリング品）市場2014年4月〜2024年3月ビューティクリアパウダー（従来品含む）累計販売金額）酵素（洗浄成分）洗顔パウダーシリーズから、ニキビ予防のための、さっぱりつるつるな素肌に洗い上げる「スイサイ ビューティクリア グリーン パウダーウォッ