ゼブラは、ロングセラー商品である油性マーカー「ハイマッキー」の新キャラクター「Hi！ Mckee」のオリジナル文具セットを、2月25日から全国文具取扱店で、数量限定発売する。「Hi！ Mckee 文具セット」各アイテムは単品で販売する。ハイマッキー、ハイマッキー8色セット、ハイマッキー12色セット、リングノート、付箋、ステッカー、アクリルキーホルダー。新キャラクター「Hi！ Mckee」ゼブラは昨年6月に油性マーカー「ハイマッキ