制御テクノロジーで世界をリードするタイガー魔法瓶は、「真空断熱炭酸ボトル MKB−T361／T481／T601」を2月21日に発売する。同社は、2022年1月に、当時国内メーカー唯一（2022年1月時点）の炭酸飲料対応ボトル「真空断熱炭酸ボトル MTA−T050／T080／T120／T150」を、2023年8月に、保温にも対応した「真空断熱炭酸ボトル MKB−T036／T048／T060」を発売。スポーツチームや音楽フェスティバルとのコラボレーションを積極的に実施し