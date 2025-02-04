愛知県教育委員会は、ことしの公立高校入試・全日制課程の推薦選抜などの志願者数を発表しました。 【画像で見る】愛知県公立高校の「推薦」「特色選抜」などの出願状況・倍率はこちら 推薦選抜の志願者数は、普通科6591人、専門学科3827人、総合学科1668人。特色選抜の志願者数は1817人で、学科別の定員枠に対する倍率は、普通科は1.11倍、専門学科は0.98倍、総合学科は0.96倍になっています。 外国人生徒等選抜の志願者数は12