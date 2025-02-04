新潟市で、知人男性の右大腿部を足で蹴った暴行の疑いで、建設業の会社役員の男(41)が再逮捕されました。 警察によりますと、住所不定で建設業の会社役員の男(41)は2024年3月21日、新潟市の建物内で30代の知人男性の右大腿部を1回、足で蹴る暴行を加えた疑いがもたれています。 男は、これまで詐欺や不同意性交等未遂、暴力行為等処罰に関する法律違反、強要、暴行容疑で5回逮捕されていて、捜査の過程で事件が発覚しました。