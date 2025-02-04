◇カーリング日本選手権第3日（2025年2月4日神奈川・横浜BUNTAI）女子1次リーグA組で22年北京冬季五輪銀メダルのロコ・ソラーレはダブルヘッダー2試合目のチーム大阪戦に12―5で勝ち、通算成績を2勝1敗とした。午前に行われた札幌国際大戦には10―3で勝利。今大会3位以上が絶対条件となる26年ミラノ・コルティナ五輪代表権獲得に向けて、1次リーグ最終日のあす5日は同じく2勝1敗の中部電力と対戦する。ロコ・ソラーレは2