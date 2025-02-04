アメリカ・ロサンゼルス在住の俳優、桃井かおり（73）が、治療中の夫からの要望に応えた手料理を披露した。【映像】桃井かおりが治療中の夫からの要望に応えた手料理&LAの自宅（複数カット）2015年、64歳のときにアメリカで音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚した桃井。Instagramでは、夫の誕生日をお祝いしてワイナリー巡りをしたという仲むつまじい夫婦ショットを投稿するほか、オシャレなインテリアが並ぶ、暖炉