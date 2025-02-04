◇カーリング日本選手権第３日（４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の１次リーグが行われ、五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレが１２―５でチーム大阪に勝利し、２勝１敗とした。第１エンド（Ｅ）に２点、第３Ｅに大量５得点を挙げ、序盤から好調なロコ。粘りを見せるチーム大阪に第６Ｅは２点、第７Ｅはメジャー計測の末に１点を奪われたが、大きく崩れない。第８Ｅに勝負を決める２点を追加し、相手が自ら負けを認め