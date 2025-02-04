居心地の良い家具がならぶ1階フロア。奥には23年に開催されたジャパンモビリティショーで話題を集めたコンセプトカー「アイコニックSP」の姿も 人とマツダとコーヒーと マツダは2月6日（木）、東京・南青山に新たなブランド体感施設「MAZDA TRANS AOYAMA（マツダ トランス アオヤマ）」をオープンする。“変える、越える”という意味を持つ“TRANS”を施設名に用い、「前向きに変わる、そのきっか