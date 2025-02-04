サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とムーンスターのパンプス「sugata（スガタ）」とのコラボレーションモデルに新作が登場！セレモニーコーデにも使える大人可愛いアイテムをご紹介します♪「ハローキティ」はサンリオの人気キャラクター。1974年にデザインが制作され、2024年に50周年を迎えた。ファンによる人気投票「サンリオキャラクター大賞」では、史上初の12連覇を達成（1998年〜2009年）。2024年は5位にランク