昨季15位のJ1湘南ベルマーレが鹿児島県指宿市でのキャンプを経て4日、神奈川県平塚市内で練習を再開した。正守護神の筆頭候補、GK上福元直人（35）は「昨季後半のチームとしての積み上げに、さらに上積みできた感覚がある。フィジカル的にも厳しい鍛錬ができた」とキャンプでの収穫を口にした。昨夏に川崎Fから完全移籍で途中加入。8月下旬の初先発から全11試合にフル出場し、チーム順位を上げて最終盤を前にJ1残留決定に貢献