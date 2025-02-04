旧文書費の改革をめぐり、衆議院と参議院による合同の協議会が初めて開かれ、使いみちの範囲や公開方法などの詳細について、4月までに一定の結論を出す方針を確認しました。衆参の国会議員に毎月100万円支給される「旧文通費」の改革をめぐっては、使いみちを公開し、残ったお金の返還を義務づける改正歳費法が去年の臨時国会で成立しています。今年8月1日の施行に向け、衆参合同の協議会はきょう初めて会合を開き、今後、使いみち