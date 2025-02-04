徳島ヴォルティスの今シーズンのキャプテンが4日発表され、岩尾憲選手が4シーズンぶりにキャプテンに就任しました。今シーズン、徳島ヴォルティスのキャプテンに就任するのは岩尾憲選手36歳です。ヴォルティスでは2017年から5シーズンにわたりキャプテンを務め、2020年シーズンにはJ2優勝とJ1昇格を経験しています。岩尾選手は昨シーズン途中に、J1浦和レッズから2年半ぶりにヴォルティスへ復