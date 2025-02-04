½÷Í¥¤ÎÀ¾ÅÄ¾°Èþ(54)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£?Ì¼?¤Î¥é¥¤¥Ö¤òË¬¤ì¡¢Áê¹¥¤òÊø¤¹2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£À¾ÅÄ¾°Èþ(º¸)¤È¾åÇòÀÐË¨²»(À¾ÅÄ¤ÎX@nnnnaominishida¤è¤ê)¡Ö´ò¤·¤¯¤Æ´é¤¬ÍÏ¤±¤¿Ìß¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾åÇòÀÐË¨²»(27)=¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È=¤ÈËË¤ò´ó¤»¹ç¤¦°ìËç¡£¸½ºßºÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¤Ç¿Æ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¾åÇòÀÐ¤Î¥é¥¤¥Ö¤òË¬¤ì¡¢ºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÌ¼¤è¡Á¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆìÔÂô