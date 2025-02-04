バレーボールの「大同生命SVリーグ」女子が2月1、2日の両日に全国各地で行われ、佐賀市のSAGAアリーナでは、SAGA久光スプリングスが大阪マーヴェラス（大阪MV）にいずれもセットカウント0―3のストレートで敗れた。順位は大阪MVが22勝4敗（勝率8割5分）で首位を走り、SAGA久光は17勝11敗（勝率6割1分）で6位。2試合連続で完敗を喫した2日の試合後、SAGA久光のミドルブロッカー、平山詩嫣（24）は口にした。「大阪マーヴェラス