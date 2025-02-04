JR九州によると、4日午後6時ごろ、山陽新幹線徳山駅で安全確認を行った。この影響で同7時4分現在、同新幹線の岡山〜博多間の上下線で遅れが出ている。九州直通運転列車ではさくら563号（新大阪16時23分発鹿児島中央行）より遅れが発生している。