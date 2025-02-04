西鉄によると、天神大牟田線（太宰府線・甘木線含む）は4日午後6時55分現在、あす5日は通常運行の予定。気象状況などにより運行に影響が生じる可能性があり、最新の運行情報を確認するよう呼びかけている。5日の運行状況は同日午前4時45分ごろに更新予定。貝塚線も4日午後7時11分現在、5日は天神大牟田線と同様に通常運行を予定。他も同じ。