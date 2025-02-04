2024年12月26日に静岡県富士市で発生した住宅火災で、警察は2025年2月4日、現場で見つかった2人の遺体の身元と死因が判明したと発表しました。 【写真を見る】年末に火事現場で発見遺体は住人の87歳女性と判明 出火前に食べ物を誤嚥し窒息死か＝静岡県警 このうち、87歳の女性は食べ物を誤嚥したことによる窒息死と推定され、火事が起きる前に亡くなっていたということです。 2024年12月26日午後6時40分頃、富士市久沢で木造平