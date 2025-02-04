4月20日に投開票される静岡県西伊豆町長選挙に、現職の星野淨晋町長が3選に向けて出馬を表明しました。 【写真を見る】「2期ではなく3期まで続けてこの事業を継続していきたい」静岡・西伊豆町長選挙 現職の星野淨晋町長が出馬表明 静岡県西伊豆町の星野町長は2月4日に会見を開き、2025年4月の町長選へ出馬することを表明しました。星野さんは2月4日現在47歳で、2017年の町長選で初当選し、現在2期目です。これまでに5基の津波避