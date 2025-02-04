岐阜市にあるホームセンター「コーナン岐阜店」では、4日の午前中から多くの人が雪対策商品を買い求めていました。 【写真を見る】“最強寒波”で売れる雪対策商品 持ち手が曲がった「除雪スコップ」は５倍の売れ行き＆車の窓ガラスに吹きかけるだけで氷が解けるスプレーも （福祉施設の職員）「明日から（雪が）ひどくなるという予報だったので、除雪剤を買いに来た」（小学校の職員）「（雪が）心配な