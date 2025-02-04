アイドルグループ・IMP.の佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我が4日、都内で行われた「HARIAS CMキャラクター就任発表会」に登場した。左から椿泰我、松井奏、鈴木大河、佐藤新、基俊介、影山拓也、横原悠毅化粧品メーカーのHARIASは、HARIAS(ハリアス)薬用クッションファンデーションのイメージキャラクターにアイドグループのIMP.を起用。彼らが出演した新CM「最高のキミに、会いたい。」編が2月5日か