2025年2月4日、俳優の中尾明慶が自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤にバイクをプレゼントする様子を公開した。 参考：【写真】“最高の1台”に大興奮「想像以上」中尾明慶が贈呈したド派手なカスタムバイク 中尾は井戸田のことを「マブダチ」と言い、昨年第一子が誕生したこともあり、「出産祝いを兼ねてスクーターをあげちゃう」「最高の1台を渡す」と明かした。