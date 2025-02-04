（台北中央社）米国がカナダやメキシコ、中国への追加関税を発表したのを受け、一部の台湾企業の海外事業への影響が懸念されている。経済部（経済省）は3日、米国の関税措置に伴う台湾企業の電話相談窓口を開設したと発表した。米国への支援拠点の設置やターゲット市場に関する情報の提供、現地のパートナー企業探しの支援なども行う。台湾貿易センター（中華民国対外貿易発展協会、TAITRA）が米国、カナダ、メキシコ、東南アジア