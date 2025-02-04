2025年1月、2024年大みそかの『第75回NHK紅白歌合戦』に出場した歌手、こっちのけんとが、自身のXで今後の活動をセーブすることを発表し、衝撃を与えた。「活動セーブ宣言」から1カ月、今度は“スピード復帰”が注目を集めている。こっちのけんとは、2024年5月に配信した楽曲『はいよろこんで』がTikTokなどで注目を集め、曲のサブスクリプションの総再生回数が1億3000万回を超えるなど、大ブレイクを果たした。2024年末は『