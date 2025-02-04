俳優武田真治（52）が4日、自身のインスタグラムを更新。俳優松坂桃李（36）とのツーショットを公開した。武田は「2024〜25年冬、Newヤクルト『健康管理:筋力』篇に出演させて頂いてます！もうご覧頂けましたか？子供の頃以来にヤクルトを飲む日々はめっちゃ調子良いです！！なんの自慢にもなりませんが、冬はもちろん夏でも風邪をひいちゃう細マッチョタイプの僕が、今冬は風邪をひいていないんです今週予報されてる寒波に