（新静岡セノバ前から中継･松浦 悠真 気象予報士静岡県内は、きょう(4日)から寒波の影響を受けているのですけれども、県内で山沿いを中心に雪が降ったところがあるということで、まず映像からご覧ください。こちらが、静岡市葵区井川ですね。標高が高い地域で、冬の時期になりますと時々雪が降る地域ではありますけれども、しっかりと雪が降っている様子が分かるかと思います。きょうは積もった様子ではないのですけれども、これ