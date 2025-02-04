芸能リポーターとして活動した井上公造氏が4日、Xを更新した。「吉田義男さんがお亡くなりになりました。お元気だったのに。残念です。朝日放送でよく声を掛けて頂きました。阪神タイガースのキャンプ地や、ゴルフ場でも。若い人たちにも、いつも優しかったです。ありがとうございました。大好きでした。合掌」