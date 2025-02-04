広陵（広島）で甲子園に４度出場し、外野手として高校日本代表に選ばれた浜本遥大（３年）が４日、進学先の立大の野球部寮（埼玉・新座市）に入った。昨年９月に台湾で行われたＵ１８アジア選手権で６割の打率を残し、首位打者とベストナインに輝いた浜本。「長打よりも確実性に重点を置き、率を残せるバッターになりたい」と話し、目標とするタイトルに「首位打者」を挙げた。５０メートル走６秒１の俊足の持ち主で、内外野