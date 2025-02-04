メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太七冠が「王将」のタイトル防衛に王手をかけるか注目される対局が、5日から始まります。 今期の王将戦七番勝負は藤井七冠に永瀬拓矢九段が挑戦していて、藤井七冠が開幕から2連勝しています。 第3局は東京都立川市にある旅館が会場で、5日からの対局を前に両者が、使用する駒や室温、照明を確認する検分を行いました。 藤井七冠が3連勝し防衛に王手をかけるのか、それとも永