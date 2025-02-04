タレントの小島瑠璃子さんと夫が4日午後、病院に救急搬送され、夫が死亡したことが分かった。小島さんは軽症だという。関係者によると、4日午後3時ごろ、タレントの小島瑠璃子さんと夫が都内のマンションから救急搬送されたという。小島さんが外出先から自宅に戻ってきた際に、意識不明の状態の夫を発見したという。その後、夫は搬送先の病院で死亡が確認された。小島さんは軽症だという。警視庁はくわしい状況を調べている。