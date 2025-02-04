覚醒剤密売などの罪に問われていた指定暴力団「道仁会」系の幹部刀根健将被告(36)に、懲役6年・罰金200万円の判決が言い渡されました。刀根被告は2022年9月から約5か月の間に営利目的で複数人に何度も覚醒剤を譲り渡すなどした罪に問われ、裁判で起訴内容を認めていました。 4日の判決で熊本地裁の中田幹人裁判長は執行猶予中の犯行で再犯のおそれも否定できないと指摘して、実刑判決を言い渡しました。（求刑:懲役8年罰金200万