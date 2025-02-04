山口校長（左）から選抜出場決定の吉報を聞く横浜清陵ナイン＝１月２４日、横浜市南区の同校グラウンド第９７回選抜高校野球大会（３月１８日から甲子園）に「２１世紀枠」で出場する横浜清陵高（横浜市南区）が、クラウドファンディング（ＣＦ）などを活用して遠征費の寄付を募っている。県立高校の甲子園出場は１９５４年の湘南高以来、７１年ぶり。甲子園は出場メンバーの滞在費などは主催者から支給されるが、ほかの部員の