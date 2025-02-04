µð¿Í¡¦ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤Ï£´Æü¤ËµÜºê½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Ç°¤Éô¿µÇ·²ð´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤«¤é?°¦¤Î¥Î¥Ã¥¯?¤ò¼õ¤±¤¿¡££±£°¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯É÷¤¬¿á¤­¹Ó¤ì¤ëÃæ¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤ÆÉé¤±¤¸¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£²°³°µå¾ì¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤È¼éÈ÷¤ÎÆÃ·±¡ÊÆÃ¼é¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÀõÌî¤ÏÎý½¬¸å¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ©¤òÀÚ¤é¤·¤Ê¤¬¤é°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¥­¥ã¥ó¥×¥¤¥óÁ°¤ËÀõÌî¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢À¼¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À