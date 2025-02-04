Ju-min Park[ソウル ４日 ロイター] - 韓国の李鎮雨元陸軍首都防衛司令官は４日、憲法裁判所の公判で、尹錫悦大統領の「非常戒厳」宣言は正当な判断だと信じていると証言した。尹氏が国会議事堂から議員を「排除する」よう命じたかどうかについては、言及を控えた。 「非常戒厳が合法的なものだと今も信じている。国会に行けと言われたときは命令だと思った」と述べた。尹氏は国民の代表であり、元検察官として法律の専門家