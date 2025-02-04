4日、アニメ『妖怪ウォッチ』（天野ケータ役）、アニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（安城鳴子役）、『ハピネスチャージプリキュア！』（氷川いおな役／キュアフォーチュン役）などで知られる声優の戸松遥さん（35）が、自身のブログを更新。自身の35歳誕生日と第2子妊娠を発表しました。 【写真を見る】【声優・戸松遥】第２子妊娠を発表「今⽉ライブを控えていることもあり公表」「皆さんに会え