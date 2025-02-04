【集英社アニバーサリー作品キャンペーン】 開催期間：2月4日～2月17日23時59分 楽天ブックスは、2月4日から2月17日23時59分まで「集英社アニバーサリー作品キャンペーン」を開催する。対象商品の一部が無料で購入できるほか、3冊以上の購入で30%オフ、7冊以上の購入で40%オフになるクーポンを配付する。 対象となるコミック