NuNewが、2月3日に公開された『THE FIRST TAKE』に再登場。日本デビュー曲「渋谷のBARで初めてのデイト」を披露した。 （関連：【映像あり】NuNew、日本デビュー曲「渋谷のBARで初めてのデイト」アコースティック生楽器アレンジで披露） 『THE FIRST TAKE』に2度目の出演となる今回は、NuNewの澄んだ歌声が際立ち、優しい音色が心地よいアコースティック生楽器を施した特別アレンジで披露。オリジナ