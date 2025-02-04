■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4506) 住友ファーマ 東証プライム (9104) 商船三井 東証プライム (4978) リプロセル 東証グロース (4272) 日化薬 東証プライム (7267) ホンダ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7014) 名村造 東証スタンダード (4676) フジＨＤ 東証プライム