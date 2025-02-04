マザームーンカフェは、2025年1月24日より、苺の王様「あまおう」を贅沢に使ったスイーツを提供する「STRAWBERRY FAIR」を各店で開催中です。 マザームーンカフェ「STRAWBERRY FAIR」 マザームーンカフェは、2025年1月24日より、苺の王様「あまおう」を贅沢に使ったスイーツを提供する「STRAWBERRY FAIR」を各店で開催中。◆たっぷりあまおういちごタルト カットした「あまおう」を花びらのように贅沢