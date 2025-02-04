BACON(べーこん)は、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京・浅草橋)において、従来のイメージを覆す美しさから、廃墟をアート作品へと昇華した写真展「変わる廃墟展 2025」を2025年2月28日(金)〜3月30日(日)に開催します。 BACON「変わる廃墟展 2025」  BACON(べーこん)は、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京・浅草橋)において、従来のイメージを覆す美しさから、廃墟をアート作品へと昇華した写真